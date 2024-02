Serie A – Bologna per la Champions, Verona per la salvezza Rossoblù favoritissimi a 1,57 su Sisal.it – Padovanews

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Una per continuare a sognare l’ingresso inLeague, l’altra per provare ad agganciare la. L’anticipo di...

Un altro venerdì nero per spostarsi. Oggi 23 febbraio 2024 è stato infatti indetto uno Sciopero nazionale di tutti i settori pubblici e privati, in cui, come ... (quifinanza)

"Ormai giochiamo per qualcosa di più grande di noi". Parole e musica di Thiago Motta, che in tanti, in città hanno ribattezzato San Thiago . Perché che il ... (sport.quotidiano)

ORSOLINI, Obiettivo del Bologna non è l'Europa: vi spiego: L'attacante del Bologna Riccardo Orsolini è stato intervistato dal Corriere dello Sport per parlare del momento attuale dei rossoblù: "Remiamo tutti dalla stessa parte, ma l'obiettivo non è l'Europa. firenzeviola

Bare e scatole con resti accatastati, esposti ai Carabinieri: società controllata in maggioranza dal Comune di Bologna, per fare fronte alle tante salme che arrivano da altre regioni e che rappresenterebbero circa due terzi del totale, in virtù di alcune ... ansa

I ‘cileni ripieni di zucchero’ di Mahmood diventano un caso sui social: BOLOGNA – Il verso giusto dice ‘I gilet neri pieni di zucchero ... E qualcuno ha proprio messo a punto un prodotto ad hoc, ovvero un bel pacchetto di biscotti che si chiamano per l’appunto ‘Cileni’ e ... dire