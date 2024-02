Bologna Odgaard | «Debutto con 2 gol? Se me lo avessero detto…»

Bologna FC, Jens Odgaard si presenta al popolo rossoblù: “Pronto a dare il mio contributo”

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Le parole di Jens, attaccante del, dopo l’ottimo immediato impatto con i rossoblu, con duegià realizzati Jens, dopo l’ottimocon duecon il, ha parlato a La Repubblica. Di seguito le sue parole. AMBIENTE – «Ho trovato un ambiente bellissimo e anche alcuni amici, come Beukema. A Reggio Emilia avevo avuto il primo infortunio serio della carriera. Qui sono in prestito, ma è come se mi sentissi già parte del gruppo. Sto studiando anche italiano per integrarmi in fretta». COSA GLI HA DETTO THIAGO MOTTA – «Non mi ha detto molto, ma è giusto così. È il suo modo di restare concentrato sulla prossima partita. Non ci fa stare sugli allori, ma nemmeno pensiamo troppo al futuro. Partita per partita, né più né meno. Sono ...