Bologna-Hellas Verona | Serie A | rossoblù per la Champions | probabili formazioni e diretta tv

Bologna-Verona, le formazioni e dove vedere la partita in diretta

(Di venerdì 23 febbraio 2024) I sogni son desideri di felicità. Perché queste due squadre, appartenenti al massimo torneo calcistico italiano, si stanno calando alla conquista dei rispettivi obiettivi stagionali che sono mutati, almeno per una delle due protagoniste odierne, nello scorrere di questa stagione. La prima sfida della ventiseiesima giornata dellaA si aprirà con un incontro che intersecherà la parte alta e bassa della classifica. I padroni di casa del, sapientemente guidati da Thiago Motta, si stanno ben destreggiando all’interno di questo torneo essendo al quinto posto della classifica, a pari punti con l’Atalanta quarta che ha però una partita in meno, e in piena lotta per entrare, infatti, nella prossimaLeague. Gli ospiti dell’stanno realizzando un piccolo miracolo dopo le ...

