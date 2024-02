Bocciato il terzo mandato Lega isolata e il Pd si spacca

Bocciata la proposta sul terzo mandato, maggioranza si spacca - Ultima ora - Ansa.it

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L'emendamento sui governatori non passa, ritirato quello sui sindaci. Meloni: "Nessun problema per il governo". Salvini: "È democrazia"

«Il terzo mandato non era inserito nel programma, non è iniziativa del governo, era un’iniziativa parlamentare». Queste le parole, detta a “5 minuti” su ... (open.online)

Si è chiusa con la maggioranza spaccata e il Pd in subbuglio la partita in commissione affari del Senato sul terzo mandato che ieri ha scontentato sia i ... (quotidianodipuglia)

Terzo mandato, Lega battuta in Senato. Fdi e Fi bocciano emendamento: "Nessun dramma": La Lega di Matteo Salvini -che fino a stamattina, ribadiva la posizione 'identitaria' sul terzo mandato ai presidenti di Regione ... vicepresidente della commissione e cofirmatario dell'emendamento ... adnkronos

Regione, bocciato il terzo mandato. Sgambetto del Pd a Bonaccini. Il piano B Europa o parlamento: I Dem hanno votato in commissione Affari costituzionali per il no assieme a Fratelli d’Italia e Forza Italia. Per Bruxelles la gara con Schlein è un problema. Lui preferirebbe concludere il mandato e ... ilrestodelcarlino

Bocciato il terzo mandato: Lega isolata, Pd spaccato. Decaro: «Non finisce qui»: Si è chiusa con la maggioranza spaccata e il Pd in subbuglio la partita in commissione affari del Senato sul Terzo mandato che ieri ha scontentato sia i sindaci, costretti a vedere sfumare il sogno di ... quotidianodipuglia