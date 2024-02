Bocce Desii-Mocarelli | la coppia d’oro Che finale nel Città di Scandicci

Bocce: Città di Scandicci, vince la coppia Desii-Mocarelli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Bocciofila Scandiccese in trionfo nella prima gara organizzata in Toscana del 2024, il trofeo ‘di’. Lainha avuto ragione di Mascagni-Cedrini, della società Arci Budrio, al termine di una tiratissima partita. Al 3° posto laBraconi-Palombo della Bocciofila Il 45, al 4° posto Lascialfari-Corsinovi della Campigiana autori di un buon gioco. Marco Martinelli ha diretto con precisione. L’importante gara ha avuto il patrocinio della Federpresieduta da Giancarlo Gosti e del Comune di. La scorsa settimana è stata ricca di soddisfazioni per la Bocciofila Scandiccese che ha centrato brillanti risultati. Si è iniziato sabato con l’affermazione di Prisco Cavallaro nei ...