Bloccò Alta velocità danneggiando quadro elettrico | arrestato Il gip riconosce l’aggravante della finalità di terrorismo

Arrestato per il blocco all’Alta velocità nel tratto Firenze-Bologna: contestata l’azione terroristica

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Lunghe ore di interruzione, l’intervento delle forze dell’ordine e alla fine la riaperturatratta, in piena notte, con ritardi nei convogli fino a oltre 6 ore. Furono queste le conseguenze dell’incursione in una galleria dell’sulla tratta Firenze-Bologna lo scorso 8 agosto. La Digos di Firenze ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell’uomo considerato responsabile del danneggiamento di un, un piezometro e il relativo modem per la trasmissione dati, che servono per il monitoraggio dell’infrastruttura ferroviaria. Raid che provocò l’interruzionelinea. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari con applicazione di braccialetto elettronico. Contestato anche l’ipotesi di rimozione dolosa di ...