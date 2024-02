Bloccata contro un muro e palpeggiata da un uomo: l'incubo di una 17enne alla Stazione Centrale

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Milano – È statae baciata da undi Milano, riuscendo poi a fuggire e a salire sul treno per tornare a casa sotto choc. È quanto denunciato da una ragazza di 17 anni residente in val Sangone, nella provincia di Torino. I fatti risalgono al 15 febbraio scorso, mentre la denuncia è stata fatta ai carabinieri il 19 febbraio. In base quanto raccontato dgiovane unl’ha avvicinata sulle scale mobili della, l’haunper poi palpeggiarla e baciarla. La ragazza è riuscita a liberarsi dpresa dell’aggressore e a scappare: ha raggiunto i binari ed è salita terrorizzata sul treno diretto a Torino. Quando è ...