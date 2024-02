Blitz dei manifestanti pro-Palestina allo stabilimento Leonardo di Bacoli

Il blitz dei manifestanti in Statale: "La vostra eccellenza è complicità con la filiera della morte"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Bloccato dalle 7 di questa mattina l’accesso della, comune della provincia flegrea di Napoli. Il sito produce la componentistica militare per Israele (tramite la sua controllata OtoMelara che vende la componentistica ai cannoni israeliani, ndr). L’iniziativa rientra nella giornata dello sciopero internazionale in sostegno alla popolazione di Gaza. L’azienda, com’è noto, afferisce a Finmeccanica e gli attivisti accusano: “vende armi a un paese in guerra in violazione delle stesse leggi dello Stato e dell’articolo11 della Costituzione”. Bloccato dalle 7 di questa mattina daipro-l’accessodimacchina di morte: stop al genocidio, Free Palestine”, è lo ...