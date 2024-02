Blinken | “No alla rioccupazione di Gaza Contrariati per insediamenti in Cisgiordania”

Blinken, 'non vogliamo la rioccupazione di Gaza' - Ultima ora - Ansa.it

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Le notizie di venerdì 23 febbraio sul conflitto tra Israele e Hamas, in diretta. Sette Ong israeliane contro lo stop ai fondi dell’Unrwa. Wsj: «Hamas chiede la scarcerazione di 3 mila palestinesi in cambio degli ostaggi». La delegazione di Hamas guidata da Haniyeh lascia l'Egitto dopo tre giorni di colloqui

Blinken: "Contrario a rioccupazione di Gaza, non ridurre dimensioni territorio": Per Blinken, “non ci dovrebbe essere una rioccupazione di Gaza ... nonché il controllo in sicurezza da parte di Israele della Striscia smilitarizzata alla fine del conflitto e un ruolo di Tel Aviv in ... primapaginanews

Gaza, cosa prevede il piano post guerra di Netanyahu: Il piano postbellico presentato da Netanyahu prevede uno stretto controllo della Striscia di Gaza da parte di Israele con la prolungata presenza militare di Tel Aviv, la chiusura del valico di Rafah e ... it.euronews

Cuffaro rilancia a Napoli la Dc, 'la mafia fa schifo': Così Salvatore Cuffaro, ex presidente della Regione Sicilia che ha scontato in carcere la pena a sette anni per favoreggiamento alla mafia, lancia da Napoli la sua campagna per la rinascita della ... ansa