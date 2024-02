Bledar Dedja ucciso nel bosco a coltellate | fermato un minorenne per l’omicidio

Omicidio a Paderno del Grappa, arrestato il presunto killer: è un minorenne

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Svolta nelle indagini relative aldi, l’uomo di 39 anni di origine albanese trovato morto in una zona isolata di Pieve del Grappa (Treviso) il 21 gennaio 2024, colpito da una decina di pugnalate. In queste ore è stato infattiunitaliano in un paese della provincia di Treviso. Il giovane risulta al momento indagato dalla Procura della Repubblica per i minorenni di Venezia: al suo nome gli inquirenti sarebbero risaliti in base a testimonianze, all’analisi del cellulare della vittima e a dei confronti con le tracce di dna.lavorava in un locale pubblico di Borso del Grappa ma viveva ad Asolo: sul suo corpo, al momento del ritrovamento, erano state riscontrate molte e profonde le ferite di arma da tagli. I familiari non lo vedevano dal ...