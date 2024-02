Blackout dei cellulari negli Usa | oltre 70mila persone senza internet e telefono | down della rete

Interruzioni dei servizi telefonici mobili si sono verificate stamane in tutti gli Stati Uniti . Lo riporta la Cnn. Da New York a Los Angeles decine di ... (today)

Sono già utilizzati in Pakistan e nell'arcipelago di Comoros, mentre il Senegal vi ha fatto ricorso per sedare le proteste per il voto rinviato. Un'arma per ... (wired)