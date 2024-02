Biotecnologia, "Carne dal legno": progetto Mur per un'economia sostenibile - Ildenaro.it

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Sviluppare un processo biotecnologico innovativo che consenta di convertire materiali di scarto come la lignina e la crusca di frumento in prodotti ad alto valore aggiunto come gli amminoacidi: è l’obiettivo del‘Meat from wood’, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del bando Prin 2022, guidato da Marco Vanoni dell’Università di Milano-Bicocca e condotto in collaborazione con un’unità di ricerca guidata da Elena Rosini nel laboratorio The Protein Factory 2.0 dell’Università dell’Insubria. Le basi di partenza della ricerca sono due sottoprodotti disponibili a poco prezzo e in grandi quantità in Italia: la lignina, che nell’industria cartaria è poco utilizzata e viene regolarmente bruciata, e la crusca di frumento. Affinché queste biomasse possano essere utilizzate in modo efficiente, è necessaria la loro scomposizione ...