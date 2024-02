Biogem | 3 grandi nomi internazionali aprono a collaborazioni

Tre grandi nomi internazionali aprono a collaborazioni con Biogem: il convegno

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSaranno Alessia Fornoni, direttrice del Peggy and Harold Katz Family Drug Discovery Institute di Miami, Farhad Danesh, professore di Medicina Interna al MD Anderson Cancer Center di Houston (Texas) e Rafael Kramann, docente presso l’Università RWTH di Aquisgrana, i tre ospiti d’onore di un incontro, in programma alunedì 26 febbraio, alle 14:30. Il convegno, fruibile anche in videoconferenza al link https://meet.goto.com/196155365, dopo i saluti del presidente Ortensio Zecchino, vedrà in prima linea il direttore scientifico dell’Istituto irpino, Giovambattista Capasso, costantemente impegnato nella ricerca di partnership di prestigio. Quello del 26 febbraio si annuncia come un pomeriggio speciale per, che raccoglie, per dirla con il professore Capasso, ‘’una proposta-sfida lanciata da tre ...