Bimba in pericolo di vita trasportata al Gemelli con volo Aeronautica

Bimba di 5 mesi in pericolo di vita trasportata al Gemelli con volo dell'aeronautica

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Unadi appena cinque mesi in imminentediè statad’urgenza nel primo pomeriggio di oggi da Olbia a Roma con un Falcon 50 dell’Militare. La, ricoverata presso il Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro, necessitava infatti di essere trasferita nel minor tempo possibile presso il Policlinicodi Roma. Lo specialeambulanza è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Nuoro, dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Militare, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei reparti didella Forza Armata in prontezza 24 ore su 24 per questo genere di missioni a favore della collettività. Il ...