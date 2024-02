Bilancio partecipativo 15 le proposte in finale - Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Si avvicina la fase conclusiva di Come ti vorrei, ildella città. Un investimento di 100mila euro per realizzare progetti che sceglieranno i trezzanesi. Sabato e domenica, dalle ore 9 alle 19, si potrà votare fino a tre delle 15finaliste, nei seggi predisposti: in via Boito e in via IV Novembre, nel Quartiere Tri, in largo Concordia e in via Virgilio. Sono 15 le idee che hanno guadagnato la: le treche raccoglieranno più preferenze saranno finanziate con il budget a disposizione. Le idee sono diverse: sale prove musicali, sportello psico-pedagogico, skatepark, veicoli o nuovi arredi per le associazioni, postazioni per giochi di una volta, attrezzature sportive, un tavolo per parlare delle disabilità, teatro inclusivo. "Il...