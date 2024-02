BigMama | la toccante testimonianza all’Onu | “Credere nei propri sogni salva” VIDEO

Giovanni Allevi porta sul palco dell’Ariston il dolore e la passione per la musica

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Pubblicato il 23 Febbraio, 2024 Come in La Rabbia Non Ti Basta, “nei”. Rivelazione al Festival di Sanremo, la rapper e attivista Lgbtq+ha portato il suo messaggio di uguaglianza, amore universale e di denuncia di bullismo e body shaming nell’aula dell’Assemblea Generale dell’Onu. Dall’Ariston al podio delle Nazioni Unite da cui ogni anno parlano i leader del pianeta: Marianna Mannone è intervenuta in inglese davanti a una platea di duemila liceali venuti da tutto il mondo. “Per tutta la vita mi hanno fattodi essere completamente sbagliata. Il mio fisico faceva in modo che la gente mi valutasse come non abbastanza prima ancora che mi si potesse davvero conoscere”. “Una persona grassa – ha detto– ...