BigMama in abito monospalla all’ONU | parla ai giovani di bullismo e grassofobia

Lorella Cuccarini incanta con i suoi abiti stellari. Rose Villain lady in bianco. BigMama in latex

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "Il mio fisico faceva in modo che la gente mi valutasse come non abbastanza. Non credete a chi dice che siete sbagliati": cosìnel discorso di New York.