Biglietti Roma-Brighton | quando escono | prezzi e come acquistarli

Biglietti Roma-Brighton: quando escono, prezzo, disponibilità e tutte le informazioni utili

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tutte le informazioni suidi, andata degli ottavi di finale di Europa League 2023/2024: ecco, i. I giallorossi hanno superato i playoff battendo ai rigori il Feyenoord e dunque avanzano agli ottavi, dove non sono però testa di serie: per questo motivo, contro gli inglesi di De Zerbi stavolta giocheranno l’andata in casa e il ritorno in trasferta. Per quanto riguarda la partita dell’andata, in programma giovedì 7 marzo, il club capitolino a stretto giro di posta renderà note le informazioni dettagliate sulla vendita dei tagliandi per la partita di andata degli ottavi di finale di Europa League tra. DATA E DIRETTA TV ANDATA DATA E DIRETTA TV ...