Biglietti nominali per i tifosi del Grosseto in trasferta domenica a San Giovanni

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Arezzo, 23 febbraio 2024 – Si è tenuta ieri in Questura ad Arezzo una riunione tecnica in vista della partita diprossima tra Sangiovannese e, a rischio di ordine pubblico. Dopo la nota dell'Osservatorio per le Manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno, per i supporter maremmani sarà possibile seguire la squadra in Valdarno, ma solo a determinate condizioni. Come ha spiegato, in una nota, l'Us, iper il settore ospiti del Fedini - la curva sud - potranno essere acquistati solamente in prevendita e fino alle 19 di domani. Gli acquirenti dovranno presentare un documento di identità in corso di validità. I tagliandi saranno infatti nominativi. La Sangiovannese ha fissato il prezzo della curva ospiti a 10 euro. Ci sarà accesso gratuito per ragazzi e ragazze della fascia di età ...

Biglietti nominali per i tifosi del Grosseto in trasferta domenica a San Giovanni: Come ha spiegato, in una nota, l'Us Grosseto, i biglietti per il settore ospiti del Fedini - la curva sud - potranno essere acquistati solamente in prevendita e fino alle 19 di domani. Gli acquirenti ... lanazione

AC/DC in concerto, le date del tour europeo 2024 “Power Up”: I biglietti nominali per l’unica tappa italiana di sabato 25 maggio alla RCF Arena di Reggio Emilia sono in vendita esclusivamente sul circuito Ticketone (online e punti vendita) dalle 10 di venerdì ... lopinionista

Regolamento movida, biglietto nominale in discoteca a rischio ricorso: Intanto le imprese del settore, prime a pagare il conto, chiedono aiuti economici e contributi e che le telecamere vangano collegate alle forze dell'ordine ... blogsicilia