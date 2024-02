Biathlon, Italia quinta nella staffetta mista ai Mondiali Youth. Dodicesimo posto per il quartetto della categoria Junior

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Sono scattati ad Otepaa, in Estonia, i2024 diprima giornata di gare in programma le staffette miste:e dodicesima. Oro alla Francia nel primo caso ed alla Norvegia nel secondo.l’di Nicola Giordano, Martino Carollo, Carlotta Gautero e Fabiola Miraglio Mellano si classifica(2 giri di penalità e 14 ricariche utilizzate, ritardo di 3’32?7)gara vinta dalla Francia (1+9) in 1:26’04?9, davanti alla Norvegia (2+11), seconda a 1’51?0, ...