Bernini: "Siamo il centro del Cdx, Tajani la nostra punta di diamante. E la famiglia Berlusconi è con noi"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Anna Maria, ministra dell'Università e della Ricerca ed esponente di primo piano di Forza Italia, commenta in un'intervista a Fanpage.it l'apertura dei lavori del Congresso nazionale degli azzurri: "Silvionon c’è più ma restano ben saldi i suoi valori politici, che saranno declinati in atti di governo concreti".

Vaticano: iniziati i lavori di restauro del baldacchino della Basilica di San Pietro: La Città del Vaticano si prepara ad accogliere milioni di fedeli per il Giubileo del 2025: tra le opere di restauro della Basilica di San Pietro anche il baldacchino dello scultore Gian Lorenzo ... it.euronews

Napoli, senz’acqua da San Martino al Petraio: assalto ai market e code con le taniche: È scattata così, sin dalle prime ore del mattino, la corsa ai rifornimenti: le scorte nei supermercati terminano in poche ore e per tutta la giornata il punto di rifornimento allestito da Abc in via ... napoli.repubblica