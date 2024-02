Bergamo | grave 29enne investita da un’auto in via Broseta

Bergamo: 29enne investita in via Broseta. E' grave

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 febbraio 2024 – Unincidente si è verificato venerdì pomeriggio verso le 14.45 in via73 a. Un'auto ha infatti investito un pedone, sbalzandolo a circa 10 metri di distanza. La donna di 29 anni travolta dalla vettura ha riportato un trauma cranico e all'arto inferiore ed è stata ricoverata in codice rosso all'Ospedale Papa Giovanni di

