Berardi Juve | fumata bianca possibile Le ultime di mercato

Da Berardi a Chiesa e non solo. Le 5 trattative che vi siete persi oggi (14/06)

Curiosità sulla Serie A: Inter indistruttibile, la Dea sempre più in forma, Immobile, Berardi e Dybala a caccia di record: Berardi è un altro bomber che viaggia oltre le 120 reti segnate tutte con il Sassuolo dal 2013 a oggi, mentre Paulo Dybala potrebbe agguantare e superare anche lui il record di 120 gol in Serie A, di ... targatocn

Tuttosport - Juventus, rivoluzione in attacco: quattro obiettivi per l'estate: Sempre guardando in casa biancoceleste, anche Mattia Zaccagni rimane nei radr della Juve, così come Albert Gudmundsson del Genoa (QUI la situazione per il fantasista rossoblù) Infine Berardi non è una ... ilbianconero

Mercato Lazio, Giuntoli prepara il doppio sgarbo a Claudio Lotito: Felipe Anderson e Zaccagni nel mirino della Juve: Mercato Lazio, Giuntoli prepara il doppio sgarbo a Claudio Lotito: Felipe Anderson e Zaccagni nel mirino della Juve Come scrive Tuttosport, per il calciomercato Juve in entrata, in vista della prossim ... lazionews24