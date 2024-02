Benzema | «Sono felice in Arabia Saudita | le voci…»

Benzema: "Mai pensato di lasciare l'Al Ittihad e con Gallardo va tutto bene. Troppi bugiardi"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Karim, attaccante dell’Al-Ittihad, ha parlato al termine del match contro gli uzbeki del Navbahor Namangan Karim, attaccante dell’Al-Ittihad, ha parlato al termine del match contro gli uzbeki del Navbahor Namangan. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «tornato e ora sto meglio. La storia della mia partenza non è vera ein. Non ho problemi con Gallardo, tutti quelli che dicono che voglio tornare in Europabugiardi.moltoad Al Ittihad. Da parte mia non ho problemi con nessuno. Chiedete all’allenatore della mia assenza, io ero pronto per lo stage a Dubai».

