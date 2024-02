Benevento: Via Port'Aurea sarà chiusa al traffico nei giorni 26 e 27 febbraio

(Di venerdì 23 febbraio 2024): Via Port' Aureaalnei26 e 27. In corrispondenza col palazzo Andreotti- Leo, 232024 – Lunedì 26 e martedì 27via Port' Aureatemporaneamentela, in corrispondenza del palazzo Andreotti-Leo, dalle ore 8 alle ore 17 per consentire i lavori di manutenzione del fabbricato. Contestualmente nell'area interessata ai lavori vigerà il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli.

