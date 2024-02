Benevento intitola a Maurizio Costanzo i Giardini De Simone

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIdi Palazzo Dedisono statiti a. Lo rende noto il sindaco diClemente Mastella dopo l’approvazione in giunta del provvedimento. “Ad un anno esatto dalla scomparsa di– commenta Mastella -, abbiamo voluto questo riconoscimento per il contributo che egli ha dato al mondo dello spettacolo e della cultura italiana, oltre che come espressione del ricordo particolarmente caro e riconoscente della città dialla memoria del giornalista, scrittore e conduttore televisivo che, com’è noto, fu direttore artistico della rassegna Città Spettacolo per ben otto edizioni, dal 1995 al 2002?. “Il luogo prescelto ...