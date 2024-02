Belpietro | Montanari | Crepet e Feltri ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi il 24 febbraio alle 21 15 su Nove Con Travaglio e Scanzi

Accordi e Disaccordi | Puntata 24 febbraio 2024 | Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Riparte la nuova stagione del talk di approfondimento di“Accordi&Disaccordi”, che sabato 24torna in diretta in prima serata21.25.del conduttorenella prima puntata saranno il direttore de La Verità Maurizioe lo storico dell’arte Tomaso. Spazio fisso per il direttore editoriale del Giornale Vittorio. Inoltre ci sarà un confronto tra il conduttore e lo psichiatra e scrittore Paolo. Il racconto dell’attualità italiana torna al centro del dibattito fra gli: da una parte le elezioni in Sardegna che segnano il primo round elettorale della stagione che si concluderà a giugno con le Europee. Dall’altra l’anniversario della ...