Belloni ag Di Gregorio | “In questo momento il Napoli ha altre…”

Di Gregorio, l'agente: "Non ho parlato col Napoli, ha altre priorità. Ecco quanto lo valuta il Monza"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Michele Die…il? Carlo Alberto, agente del portiere del Monza, ha rilasciato un’intervista a TvPlay: “Ci sono state delle chiacchierate con alcuni club per il mio assistito Di. Alla Juventus c’è Szczesny che ha un altro anno di contratto a 6.5 milioni di euro all’anno ed è difficile che possano prendere in considerazione altre strade. Per il futuro del ragazzo preferirei tenerlo in Italia e non all’estero, perché andando in Inghilterra, ad esempio, avrebbe step differenti, anche se la Premier League attira sempre chiunque”. Die l’Inter “Diha un particolare affetto per l’Inter per il fatto che è cresciuto lì, ma non è tifoso dell’Inter. Da quando è uscito contrattualmente dai nerazzurri non c’è altro se non una piccola ...