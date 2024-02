Bella è il vero mostro di “Povere creature!”

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 23 febbraio 2024)è il. Certo, Emma Stone la fa apparire indifesa, offesa, incompleta, ferita, empatica e buona (non vuole risolvere i torti del mondo regalando denaro, peraltro non suo)? Maè unin realtà,che non sa mai uscire da sé stessa e infatti anche la sua condizione di essere madre di sé stessa e figlia di sé stessa è un capolavoro di autoreferenzialità biologica chiusa in sé stessa.è unperché non ha altra ragione d’essere che sé stessa.è il protagonista dell’osannato ultimo film di Yorgo Lanthimos,creature, che ha spopolato durante il mese di gennaio. Siamo quindi oltre il suo ciclo di vita al botteghino ed è possibile proporre qualche considerazione senza ...