Belén | chi è la nuova presunta fiamma dopo Elio | si scopre tutto

Bella Hadid pubblica le foto del nuovo fidanzato su Instagram

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Personaggi TV. Da un mese gira voce cheRodriguez abbia definitivamente rotto daLorenzoni, imprenditore che le avrebbe fatto ritrovare la voglia di amarela tormentata separazione da Stefano De Martino. La rottura non è mai stata ufficializzata da parte di entrambi, ma sui social nessuna foto insieme e i continui viaggi della showgirl in solitaria e il San Valentino con la sua amica di sempre, sono prove più che schiaccianti. Ma non è, pare chestarebbe frequentando un altro uomo. Ecco di chi si tratta. Leggi anche: «È nato Daniel»: l’ex tronista di “Uomini e Donne” dà il benvenuto al secondo figlio Leggi anche: Fiorello dice la sua sul caso Ferragnez, poi la stoccata inaspettata, chi è la presunata...