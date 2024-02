Beatrice Luzzi attacca gli autori al Grande Fratello | nuova frecciata alla produzione

Grande Fratello, Beatrice attacca gli autori: "Hanno chiuso prima il televoto", chi volevano salvare

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 23 febbraio 2024)si scaglia ancora contro glial: cosa è accaduto nel loft di Cinecittàcontro glidel, ancora una volta. L’attrice ed ex interprete di Eva Bonelli nella soap Vivere si è svegliata ancora una volta contro i vertici del reality di Canale 5, confermando ancora una volta come i rapporti siano ormai ridotti ai minimi termini. Parlando con Simona Tagli, laha svelato alcune dinamiche riguardo al format di Signorini: “Pensa che io dovevo venire qui in opposizione a te e invece mi sono schierata dall’altra parte. Dovevo venire in un modo e invece poi… Sì io ero allineata in un certo modo, anche sentendo la storia dei ragazzi, ...