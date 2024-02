Beatrice attacca gli autori del Grande Fratello | cosa ha spinto la regia a intervenire?

Grande Fratello, Beatrice attacca gli autori: "Hanno chiuso prima il televoto", chi volevano salvare

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Sei pronto a scoprire le ultime punture di spillo lanciate daLuzzi ale non solo? La casa delè sempre piena di tensioni e l'ultima inquilina,Luzzi, non si tira indietro nel lanciare frecciatine e stoccate contro i concorrenti e gliLuzzi, una tigre pronta a combattere In un video di presentazione,Luzzi si descrive come una tigre mascherata da gattina, pronta a combattere e affrontare le dinamiche del gioco a viso aperto. Non risparmia critiche nemmeno agli altri concorrenti, come quando ha consigliato a Simona di cambiare il suo look. Un cambio di prospettiva dopo il party di compleanno Dopo una festa di compleanno,ha avuto un ...