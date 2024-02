Beach soccer | Conte a Dubai per sostenere l’Italia ai Mondiali | “Siamo tutti con voi”

Mondiale beach soccer, in tribuna anche Antonio Conte applaude l'impresa dell'Italia: “Regalateci un sogno”. Domani ...

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tifoso d’eccezione perdi, impegnata negli Emirati Arabi Uniti per i2024. Agli azzurri, approdati in semifinale grazie al successo per 5-2 ai danni di Tahiti, c’è infatti Antonio. Il tecnico è presente aed ha sorpreso i ragazzi nello spogliatoio, augurando loro il meglio. “con voi, proveremo a spingervi anche dalle tribune, regalateci questo sogno – ha detto l’allenatore salentino, per poi rivelare – Mi sarebbe piaciuto giocare a, è uno sport che mi appassiona tantissimo. E poi l’azzurro è sempre un qualcosa di emozionante, perciò ricevere in regalo la maglia dalla squadra mi ha provocato un grandissimo brivido“. ...