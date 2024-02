Bce, Schnabel critica il sondaggio del sindacato interno Ipso

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb. (askanews) – Inconsueto sfogo “fuori onda” di Isabel, componente del Comitato esecutivo della Bce, contro ildei dipendenti dell’istituzione, l’, per ilche un mese fa ha diffuso e da cui emergeva una valutazione molto negativa dell’operato della presidente, Christine Lagarde. Nei minuti che precedevano un dibattito organizzato a Milano da Forum Analysis,, mentre si trovava in prossimità di un microfono che presumibilmente non sapeva essere acceso, ha duramenteto l’iniziativa dell’, lamentandosi del forte risalto che ha avuto a livello mediatico. “Sapete questa è gente super aggressiva, in una istituzione in cui il personale viene trattato molto, molto bene”, ha detto in ...