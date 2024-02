Bce: bilancio 2023 in rosso dopo 20 anni di profitti con perdite per 1,26 miliardi

Le perdite totali per 7,8 miliardi , dovute alla lotta contro l’inflazione e il rialzo dei tassi d’interesse, sono coperte per 6,6 miliardi dal fondo di ... (ilsole24ore)

La stretta monetaria avviata dalla Bce manda in rosso il suo bilancio che chiude con una perdita di 1,3 miliardi di euro nel 2023 (zero nel 2022) dopo ... (quotidiano)

Bce, bilancio in rosso: E' un inedito 'rosso' quello con cui la Bce chiude il suo bilancio 2023, certificando una perdita di 1,266 miliardi di euro dopo l’utilizzo del fondo rischi finanziari per 6,6 miliardi di euro: un dis ... adnkronos

Bce in rosso per la prima volta dopo 20 anni: La perdita è di quasi 1,3 miliardi di euro e la ‘colpa’ è in gran parte dell'inflazione. La Banca centrale dell'Unione Europea punta a tornare in attivo entro cinque anni ... businesspeople

Bce, bilancio in rosso e la colpa è del rialzo dei tassi: Beffa tassi per la Bce: l’aumento record del costo del denaro ha mandato in rosso il bilancio dell’Eurotower. A quanto ammonta il deficit e cosa significa per l’Eurozona Il rialzo dei tassi della Bce ... money