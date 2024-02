Bayern Monaco-RB Lipsia sabato 24 febbraio 2024 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Tuchel recupera Laimer ma perde Upamecano

Pronostico Bayern Monaco-Lipsia quote della sfida della Bundesliga

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Dopo tre sconfitte consecutive in tre trasferte ilditorna in casa per invertire il trend negativo e rimanere in corsa per il Meisterschale accogliendo l’ostico RB. È il peggior avversario possibile in questo momento per i bavaresi, una squadra che li ha battuti già una volta e nettamente quest’anno all’Allianz Arena e che ha fatto bottino pieno nei due InfoBetting: Scommesse Sportive e

Inter: Sommer non convocato per la trasferta di Lecce, spazio ad Audero: Il portiere ex Bayern Monaco ha la febbre e lascerà il posto per la prima volta in Serie A al vice Emil Audero: fuori anche Thuram, out 15 giorni per via di un’elongazione all’adduttore della coscia ...it.blastingnews

Calciomercato: Milan. Bayern su Theo Hernandez se Davies via: L'esterno rossonero è sotto contratto fino al 2026 Monaco DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) - Il Bayern Monaco rischia di perdere Alphonso Davies e mette allora nel mirino Theo Hernandez. Il 23enne ...sport.tiscali

DALLA GERMANIA - Il Bayern Monaco punta Theo Hernandez per sostituire Davies: Il finale di stagione si avvicina e le voci di mercato si fanno sempre più insistenti. Tra le società che a fine campionato dovranno fare valutazioni importanti c'è il Milan e molto dipenderà dalla qu ...napolimagazine