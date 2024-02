Bayern Monaco-Lipsia | Bundesliga | probabili formazioni | pronostici

Dove vedere Bayern Monaco-Lipsia in streaming e tv gratis, live

(Di venerdì 23 febbraio 2024)è una partita valida per la ventitreesima giornata die si gioca sabato alle 18:30: diretta tv,. Tre sconfitte in altrettante partite è un ruolino a cui i tifosi delnon sono abituati. Negli ultimi anni un k.o. dei bavaresi era una notizia, figuriamoci tre di fila. Inutile girarci attorno, la squadra di Thomas Tuchel è in crisi. Certificata dalla disfatta di domenica scorsa contro una formazione impegnata nella lotta per non retrocedere come il Bochum (3-2). Qualche giorno prima era stata la Lazio a dare un dispiacere ad unirriconoscibile e pasticcione, aggiudicandosi il primo round degli ottavi di finale di Champions League. Tuchel ...

