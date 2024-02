Batosta sul terzo mandato Ora Salvini rischia la segreteria

No al terzo mandato per i governatori: respinta la proposta della Lega

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La Lega si schianta in Commissione sul. Matteoha deciso di ignorare il pallottoliere che indicava chiaramente che Fratelli d’Italia, Forza Italia e Udc avrebbero votato contro, appoggiati da un’opposizione che ha deciso di lasciare macerare la maggioranza nelle sue divisioni interne. Unico appoggio prevedibile è stato quello di Italia Viva. Il risultato finale è stato: 4 sì, 16 No, un astenuto (della Südtiroler Volkspartei) e l’esponente di Azione che non ha partecipato al voto. Il vicepremier Matteoè andato a sbattere sul, una norma che invece in passato aveva osteggiato La senatrice di Italia viva Dafne Musolino ha spiegato il voto a favore della proposta leghista come un’occasione “per far emergere la divisione all’interno della ...