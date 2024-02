Basket serie B femminile Perugia sogna la A2 Domani c’è Senigallia

Serie C Femminile - Girone Unico - risultati, classifiche e tabellini campionato di basket

(Di venerdì 23 febbraio 2024)– La Pallacanestrosi gode il momento magico. Una settimana da ricordare per tutta la società biancorossa. Domenica scorsa, infatti, è arrivata la vittoria contro la capolista Civitanova, ininfluente sul piano della classifica, con le perugine certe del secondo posto, in vista dei playoff, ma fondamentale sul piano del morale. Le ragazze di Posti, infatti, nella regular season avevano ceduto il passo alle marchigiane sia all’andata che al ritorno.ultima gara della fase ad orologio, al PalaPellini, contro. Poi una settimana di sosta e dal 9 marzo inizieranno i playoff che assegnano una promozione in A2. Soli e compagne ritroveranno, partendo dal vantaggio dei 4 punti conquistati nella regular season, oltre a tre formazioni laziali, oggi San Raffaele, Frascati ...

