Basket | qualificazioni Europei 2025 | l’Italia parte col piede giusto | Turchia al tappeto

Italia-Turchia 87-80, risultato e highlights delle qualificazioni agli Europei di basket

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Pesaro, 22 febbraio 2024 – Inizia colil percorso delnellead Euro. Il roster tricolore - privo di Simone Fontecchio, Matteo Spagnolo e Giordano Bortolani - alla Vitrifrigo Arena supera per 87-80 lanel primo appuntamento del raggruppamento B. Un solido Melli da 17 punti con 7 rimbalzi trascina la propria squadra che si gode le ottime prove di Nico Mannion (10 uscendo dalla panchina) e del duo Spissu-Tonut (24 punti in coppia). Dall’altrainarrestabile Tarik Biberovic autore di 27 punti con 10/19 sul campo. Pesano inoltre le diciassette palle perse per gli uomini di Ataman. Domenica alle 18:00 azzurri nuovamente di scena con la trasferta in Ungheria. La difesa azzurra è decisiva nel ...