Basket | Melli e Tonut lasciano il raduno dell’Italia | anche Flaccadori e Spagnolo salteranno l’Ungheria

Azzurri in partenza per Szombathely. Si aggrega Casarin. Lasciano il raduno Melli, Tonut, Flaccadori e Spagnolo ...

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Importanti novità tra le fila della Nazionaledidopo la vittoria ai danni della Turchia, nel match valido per la prima giornata di qualificazione agli Europei 2025. Non voleranno infatti a Szombathely per la sfida controNicolò, autorizzato a lasciare ilazzurro, e Stefano, che ha riportato un trauma al polso destro. Hanno lasciato ilpure Diegoe Matteo; al loro posto sono stati convocati Davide Casarin e Achille Polonara. SportFace.