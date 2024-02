Basket L’Italia dei marchigiani batte la Turchia a Pesaro

Turchia ko, Pozzecco promuove l’Italia: “Vittoria della difesa”

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Finisce 87-80 il primo match di qualificazione agli Europei.Severini non entra, bene Pajola e Polonara, mentre l’ex Vuelle Melli domina e l’ex Montegranaro Recalcati viene osannato: le foto, 23 Febbraio 2024 – Vittoria doveva essere per partire bene e vittoria è stata perdel, con trenel roster dei 12 (Pajola e Polonara, partiti dalla panchina ma molto incisivi e Severini, non entrato), vittoriosa giovedì 22 febbraio all’astronave dicontrto ladi Ataman. E’ finita 87-80 una partita condotta, dopo una partenza turca (7-15 al 4?) praticamente sempre dagli azzurri, che però non hanno mai chiuso davvero i giochi pur avendo in più occasioni oltre 10 punti di margine. Dopo il 24-24 del primo periodo e il 50-39 dell’intervallo, Italia ...

Nel match di apertura del gruppo B, valevole per la Prima giornata Qualificazioni EuroBasket 2025 , l’Italia parte bene piegando a Pesaro la Turchia per 87-80, ... (sport.periodicodaily)

