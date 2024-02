Basket giovanile. La Vis under 19 supera Bergamo. Ora la quarta è distante 4 punti

(Di venerdì 23 febbraio 2024) C’è voluto un supplementare all’19 della Vis per avere la meglio della Bluorobica, ma alla fine sono stati i ragazzi di coach Santi a spuntarla per 70-64 in una partita decisiva per l’alta classifica. E’ la Bondi Vis a partire forte nel primo quarto, grazie soprattutto ad una difesa solida che tiene gli avversari a soli duesegnati per ben cinque minuti. In attacco i giovani ‘vissini’ trovano buone soluzioni al ferro nonostante le percentuali al tiro non siano altissime. I biancazzurri chiudono sul 17-7 la prima frazione di gioco, poi allungano fino al +14 prima di chiudere sul 33-24 i secondi dieci minuti. Il divario rimane sostanzialmente lo stesso anche alla terza sirena (50-42), ma nell’ultimo parziale la Vis si spegne e regala ala parità a quota 60 dopo aver sprecato cinque lunghezze di ...