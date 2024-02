Basket DR1 Reggiolo | è ora di uscire dalla crisi

Basket dr1. La Nubilaria si illude ma poi china la testa. Adesso è ultima

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Formazioni reggiane a caccia di riscatto negli anticipi della quarta giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1. Alle 21,15 la Pallacanestro(18) si affida al fattore campo nel match contro il Progresso Happy(16): la serie negativa che dura da quattro giornate ha fatto scivolare i bianco-rossi al nono posto della graduatoria e l’obiettivo è quello ovviamente di chiuderla riprendendo la marcia verso le zone nobili, anche se dall’altra parte i due Riguzzi, Filippo e Nicola, sono due atleti dal canestro facile, che non vanno sottolineati. Non se la passa meglio, di certo, il Nubilaria (8), che alla stessa ora ospita in uno scontro diretto il Benedetto 1964 Cento (12): i novellaresi, con la sconfitta interna per mano delreggio, sono stati agganciati dall’iCare Cavriago all’ultimo posto della ...