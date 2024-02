Bari: rischio di crollo, evacuato palazzo

Bari: rischio di crollo, evacuato palazzo Carrassi: Venti famiglie evacuate dal palazzo nel rione Carrassi di Bari. Intervento immediato nel pomeriggio, da parte di vigili del fuoco e polizia locale, dopo la scoperta del rischio crollo riguardante la c ... noinotizie

Bari, evacuata palazzina in via Luigi Pinto: era a rischio crollo: BARI - A seguito di una segnalazione ed intervento dei vigili del fuoco e dei Tecnici comunali una palazzina in via Luigi Pinto a Bari è stata sgomberata dai residenti (in tutto si tratta di venti ... lagazzettadelmezzogiorno

