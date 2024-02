Bari | Conte | ‘da Laforgia gesto di grande apertura | si apra dibattito su futuro città’

La 'benedizione' del M5S alle Primarie del centrosinistra a Bari. Conte: "Laforgia nostro candidato sindaco"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Apprezziamo la lealtà e il generoso impegno del nostro candidato Michele, che al fine di far prevalere le ragioni dell?unità ha proposto di procedere a una consultazione pubblica per arrivare alla scelta di un unico candidato sindaco diper tutte le forze progressiste”. Lo afferma il presidente M5S Giuseppe.“Il Movimento 5 Stelle, durante tutti questi mesi di confronto, è sempre rimasto concentrato sulla qualità di questo progetto politico e sugli obiettivi che lo caratterizzano -aggiunge l’ex premier- per offrire una migliore qualità di vita ai cittadini baresi. Di fronte alla candidatura di un autorevole esponente della società civile quale Michele, da tutti stimato, abbiamo apprezzato questa sua disponibilità e constatato che nessuna altra forza politica ha ...

"Il M5S ha più volte ribadito di non ritenere lo strumento delle primarie come il più adatto a individuare il migliore candidato per attuare un programma ... (quotidiano)

