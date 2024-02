Barella al rinnovo | l’Inter non ha fretta ma ha deciso | i dettagli – TS

Inter, Barella leader e centrocampista totale: l'evoluzione e la novità sul rinnovo

(Di venerdì 23 febbraio 2024)è una delle certezze deldi Inzaghi ma a centrocampo è anche l’unico titolare rimasto momentaneamente senza. E ciò può rappresentare un campanello di allarme in sede di calciomercato, anche se in casa nerazzurra regna la tranquillità su questo tema CENTROCAMPO TOP – Dopo ildi Henrikh Mkhitaryan fino 30 giugno 2026 e soprattutto di Hakan Calhanoglu fino al 2027, adesso manca solo la terza firma. Quella di Nicolò, che è in scadenza nel 2026 proprio come Mkhitaryan maal momento non ha. Priorità aldi Lautaro Martinez, che tiene banco da mesi e per cui servirà uno sforzo maggiore del previsto. L’operazione tra le parti, comunque, è già imbastita da tempo.dovrebbe ...

