Barcellona vs Getafe – probabili formazioni

Barcellona-Getafe (sabato 24 febbraio 2024 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. I blaugrana provano a...

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ilpunta ad allungare la sua imbattibilità in tutte le competizioni a sei partite quando sabato 24 febbraio pomeriggio accoglierà ilall’Estadi Olimpic Lluis Companys nella Liga. La squadra di Xavi è attualmente terza in classifica, a otto punti dai leader della divisione Real Madrid, mentre iloccupa la decima posizione, a sei punti dal sesto posto della Real Sociedad. Il calcio di inizio diè previsto alle 16:15 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreDa quando Xavi ha annunciato che avrebbe lasciato l’incarico di allenatore alla fine della campagna, ilè imbattuto in cinque partite, registrando tre vittorie e due ...