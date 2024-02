Barcellona-Getafe sabato 24 febbraio 2024 ore 16 | 15 | formazioni | quote | pronostici Ferran Torres indisponibile

Barcellona-Getafe (sabato 24 febbraio 2024 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. I blaugrana provano a...

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Come ci si poteva aspettare, sembra arrivato il momento in cui il Girona, fisiologicamente, perde qualche colpo: la creatura di Michel sembra essersi un po’ inceppata, complice un calendario molto difficile. Anche il Madrid ha fatto qualche pareggio inatteso in questo periodo, così si può dire che una piccola fiammella di speranza di titolo per InfoBetting: Scommesse Sportive e