Balotelli | l’attaccante ex Inter si presenta in sovrappeso La polemica social

Balotelli: “Inter? Ci potrei anche tornare. Con alcuni si creerebbero tensioni”

(Di venerdì 23 febbraio 2024)e lache sta circolando gli ultimi giorni.dell’Adana Demirspor si ètoAncora una volta Mariofa parlare di sé. L’ex attaccante dell’, attualmente alla corte dell’Adana Demirsport, ha sollevato (seppur involontariamente) l’ennesimanei suoi confronti. Il centravanti nelle ultime partite si èto in, sottolineando l’attuale stato di forma: lontano parente dell’atleta che in Serie A faceva la differenza.

